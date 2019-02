CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE «A volte ritornano» direbbe Stephen King se dovesse inserire la vicenda nella raccolta dei suoi racconti. La storia è quella delle Province del Friuli Venezia Giulia, la prima regione in Italia che le ha radicalmente eliminate - facendole sparire dal proprio Statuto di Autonomia nel 2016 e battendo sul tempo la riforma più blanda che lo Stato ha applicato su tutta Italia con la legge Delrio - e ora candidata a essere la prima regione in Italia a farle rivivere, sebbene in forma nuova per competenze e probabilmente composizione...