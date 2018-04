CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO «La partita non è finita». Gianantonio Da Re, segretario nazionale della Lega, lo dice mosso dall'orgoglio e dalla rabbia. Ma anche lui sa perfettamente che Asco Holding, società gioiello in Veneto, attore di spicco nel mercato del gas, corre il serio rischio di passare da un controllo totalmente pubblico a uno privato. E per il Carroccio, che da anni considera la Holding una sorta di forziere di famiglia, è una sconfitta ancora più pesante che perdere una tornata elettorale. Rischia infatti di sfilare sotto il naso quello...