IL CASO TREVISO Brut, Cuvee, Spumante Millesimato. Tutte bollicine di prima classe?

IL CASOTREVISO Brut, Cuvee, Spumante Millesimato. Tutte bollicine di prima classe? Certo che no. Ma il packaging e una comunicazione un po' patinata rischiano di far passare per nobile anche il parente povero. E se i produttori differenziano per fare fatturato, i Consorzi ora hanno intenzione di stringere le maglie. «Il vero nemico è in casa», affermano compatti. Si chiama spumante generico. Una vera è propria sparkling war si profila nel territorio del Prosecco. Non la classica querelle tra Prosecco Doc e Prosecco Superiore ottenuto con...