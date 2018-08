CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO «Bisognerebbe essere sempre il più razionali possibile. E la razionalità ci porta a pensare che forse non aveva senso denunciare l'istituto. Mi spiace per il problema. I bambini, però, non vivono in una campana di vetro. Oltre alla scuola, ci sono mille situazioni in cui possono essere a rischio di contagio. Serve buon senso. I no-vax non lo usano per niente. Ma nemmeno la signora che ha denunciato l'istituto, forse, l'ha usato troppo. Qui mi fermo. Poi ognuno fa quello che ritiene».LA POSIZIONE DELL'USLFrancesco Benazzi,...