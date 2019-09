IL CASO TREVISO All'improvviso il nome prosecco sembra essere diventato scomodo.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO All'improvviso il nome prosecco sembra essere diventato scomodo. Addirittura divisivo. Alcuni produttori della Docg, quindi dell'area sacra di questo vino, le colline tra Valdobbiadene e Conegliano, si chiedono se non sia meglio rinunciare a questo nome, ormai troppo abusato anche a causa del vino prodotto in pianura, per puntare invece su una denominazione più mirata e meno generica. Una ditta, Col Vetoraz, rivela che dal 2017, nelle proprie etichette, non mette più la parola prosecco: « Oggi - evidenzia l'enologo Loris...