IL CASO

TREVISO Accuse e polemiche si sprecano. Da una parte Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2, dall'altra Gianlorenzo Marinese, presidente della Nova Facility, società che ha in gestione il centro accoglienza realizzato nell'ex caserma Serena al confine tra Treviso e Casier. Quella dove, in queste ore, sono rinchiusi 233 richiedenti asilo e 11 operatori risultati positivi al tampone per il Covid. Un focolaio inatteso, inaspettato che ha spinto il procuratore trevigiano Michele Dalla Costa ad aprire un fascicolo per capire come, nonostante i controlli, il virus si sia potuto diffondere in maniera così massiccia. Per l'Usl la spiegazione è molto semplice: dentro la struttura non sono state seguite regole basilari come il distanziamento sociale e l'uso della mascherina. E non è stata fatta una netta separazione tra positivi e negativi. Dice Benazzi: « Noi, dopo aver fatto i tamponi, abbiamo detto esattamente cosa fare e come comportarsi all'interno dell'ex caserma. Lo abbiamo anche scritto, è tutto documentato e siamo pronti a fornire tutto il materiale al magistrato. In realtà il problema è di chi avrebbe dovuto far applicare le regole. Se il gestore non era in grado di farlo, doveva dirlo e passare la caserma ad altri. Doveva fare un passo indietro».

LA DIFESA

La replica di Marinese è pacata, ma ferma. Da giorni ribadisce che ha fatto tutto quello che poteva e doveva: «Siamo assolutamente certi di aver agito in maniera corretta - ribadisce - ho appreso dell'iniziativa della magistratura dalla lettura dei giornali, ma sono pronto a fornire agli inquirenti tutta la documentazione utile per accertare come la società abbia agito correttamente». Ai magistrati probabilmente dirà anche di quel gruppo di facinorosi, di capipolo, dieci in tutto, che ha alimentato tensioni tra i richiedenti asilo rendendo di fatto impossibile non solo applicare le norme di prevenzione ma anche la netta separazione tra positivi e negativi. Personaggi che la Nova Facility ha segnalato chiedendone l'allontanamento, senza però ottenere alcun risultato.

LE INDICAZIONI

Benazzi, oltre ad accogliere con favore le mosse della Procura, replica a chi lo accusa di non aver trasferito altrove i positivi: «Qualcuno insiste ancora, ma ripeto che non era possibile prendere 130 o più persone positive, caricarle su una corriera, e trasferirle in un altro posto. Dove? In che struttura? Impossibile. La gestione doveva essere fatta in loco, ma non è stata fatta. Fortunatamente i positivi sono tutti asintomatici, destinati quindi a diventare negativi. Applicare le norme di prevenzione avrebbe ridotto rischi e problemi». Sarà la Procura adesso a fare chiarezza. Al momento non c'è un reato ipotizzato, si sta solo procedendo alla raccolta degli atti e dei documenti. L'ipotesi è che, se il pm incaricato dovesse riscontrare qualcosa che non va, uno dei reati possibili potrebbe essere quello di epidemia colposa. Ma sono solo supposizioni in attesa che gli elementi concreti emergano dalla lettura degli atti.

LA RICOSTRUZIONE

Intanto una certa tensione serpeggia anche in questura. L'agente che sabato scorso ha arrestato il richiedente asilo andato in escandescenza e poi risultato positivo dopo un controllo fatto in carcere, è a sua volta positivo. Adesso si trova in isolamento volontario. I due colleghi che lo hanno assistito hanno fatto per due volte il test: una volta sono risultati positivi e una volta negativi. Oggi faranno un terzo test per capire se hanno contratto il virus o meno. E si stanno anche ricostruendo i loro contatti, probabilmente un tampone varrà fatto anche agli agenti del turno successivo che da loro hanno ricevuto le consegne.

Paolo Calia

