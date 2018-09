CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOSAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) Scuole cattoliche, impegno nel mondo della scuola, mamma a tempo pieno di due bambini, come scrive orgogliosa nella sua pagina Facebook. Era questo, fino a ieri, il profilo pubblico di Valentina Pavan, 36 anni, da giugno assessore all'istruzione nella giunta di centrosinistra di San Stino di Livenza. Ma solo fino a ieri, perché tutto passa in secondo piano quando si accosta il ministro Salvini alla sedia elettrica, come ha fatto la Pavan lunedì commentando il video del leader leghista sull'inchiesta...