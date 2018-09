CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROVIGO Le veline del Comune? Perché non affidarle direttamente a un quotidiano del luogo? Pagate beninteso. Con esborso dalle casse municipali a quelle della cooperativa editoriale. Succede in Polesine. Proprio nei giorni in cui il mondo dell'editoria è al centro di passaggi che potrebbero essere epocali - come la legge sul diritto d'autore approvata dal Parlamento Europeo - e di polemiche politiche, che hanno portato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio a ventilare il taglio dei finanziamenti pubblici ai giornali che ancora...