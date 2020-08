IL CASO

ROVIGO Doveva essere una società innovativa nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, in realtà era un paravento truffaldino per accalappiare fondi pubblici. Si tratta della Oibì srl, società nata il 28 settembre 2016 nel Delta del Po, a Porto Tolle, con una sede secondaria a Corbola, il cui amministratore unico, dal 3 aprile di quest'anno, è il 44enne di Vicenza Andrea Fisicaro. L'inchiesta avviata dal pubblico ministero rodigino Valeria Morra sta però scuotendo la politica del Basso Polesine, visto che risultano coinvolti due ex soci, il fondatore Alessandro Duò, 36 anni, di Rosolina, ex Forza Italia, fino a qualche settimana fa presidente della partecipata interamente in capo al Comune di Rovigo, Asm Spa, e Raffaele Crepaldi, 46 anni, assessore a Porto Tolle, ex responsabile della segreteria dell'ex assessore regionale al Bilancio Isi Coppola, anche lui ex Azzurro, oltre ad una terza persona.

LE ACCUSE

Lo scorso 25 agosto la Tenenza di Adria della Guardia di Finanza ha eseguito nei confronti dei due ex soci Duò e Crepaldi un sequestro per circa 800mila euro in beni e denaro. L'accusa nei confronti dei tre denunciati è di truffa ai danni dello Stato e favoreggiamento personale. Dagli accertamenti effettuati, infatti, sono state individuate diverse irregolarità nei requisiti di legge per poter qualificare Oibì Srl quale Start-up innovativa. In particolare, per ottenere sgravi e finanziamenti, i due rappresentanti legali Duò e Crepaldi, che nel tempo si sono succeduti alla guida, oltre all'altro ex socio di cui non è ancora noto il nome, avevano attestato di aver sostenuto spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore alle percentuali fissate dalla legge e di aver impiegato personale altamente qualificato, ma niente di tutto questo pare fosse vero. Il possesso fittizio di questi requisiti ha consentito loro di accedere ai finanziamenti garantiti dallo Stato tramite il Medio Credito Centrale.

IL VANTAGGIO

Inoltre, Oibì Srl ha potuto partecipare in condizione di assoluto vantaggio alle procedure di accesso ai contributi Regionali erogati nell'ambito dei fondi europei per la pesca. L'essere una start-up innovativa, infatti, unitamente a queste ulteriori attestazioni rivelatesi false nel corso delle indagini, ha consentito alla società di collocarsi in posizione utile nelle graduatorie dei fondi regionali a discapito di altre aziende, ottenendo così, indebitamente, risorse pubbliche. Nel complesso la start-up ha potuto beneficiare di circa un milione di euro di provvidenze.

La società, prima che fosse acquisita al 100% da Fisicaro, ha visto numerosi soci al suo interno, tra cui alcuni nomi noti della politica polesana. Duò ha aperto l'attività come amministratore unico, successivamente, dal 28 giugno 2018, i soci risultano essere stati: Innovagest Srl di Porto Viro (cui soci erano Riccardo Navicella e Duò) con il 20%, Media Service Srls di Rovigo con il 20%, Va.Lore Rappresentanze Alimentali Srl a Socio Unico di Adria (di Lorenzo Vaccari) con il 12%, sempre Navicella con il 12%, Dario Lorenzetti con il 10%, William Bertolin con il 10%, Raffaele Crepaldi con il 5%, Ivano Gibin (ex amministratore delegato di Ecoambiente, la società dei rifiuti politico, un passato da Dc, poi Ppi, Margherita e Lega) con il 5%, Enrico Mantovan con il 3% e Massimo Boscolo con il 3%. Dal luglio 2018 al gennaio 2019, Crepaldi risulta essere stato presidente dell' Oibì: suo vice, con tutti i poteri conferiti dallo statuto societario con limite di spesa a 25 mila euro, è stato Samuele Bertuccio, 46 anni, di Cavarzere, giornalista pubblicista, all'epoca amministratore delegato della società che edita il quotidiano La Voce di Rovigo, da giugno eletto consigliere di sezione per il settore delle industrie poligrafiche, editrici e cartotecniche di Confindustria Venezia-Rovigo, nonché vicepresidente, della File, Federazione Italiana Liberi Editori, che raccoglie una quarantina di testate nazionali(sia periodici che quotidiani), su supporti cartacei, online. La Voce Nuova di Rovigo risulta l'unica testata veneta all'interno della File.

Alberto Lucchin

