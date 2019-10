CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPORDENONE Redditi milionari, case di proprietà, appartamenti per le vacanze a Lignano e un debito di 11,7 milioni con l'Agenzia delle Entrate. Il Fisco ha ingaggiato un braccio di ferro con due imprenditori russi dalla doppia residenza: in Friuli e a Mosca. Se in un caso le verifiche sono ancora ferme all'avviso di accertamento fiscale per circa 3,9 milioni, per il manager moscovita Roman Balian, 62 anni, sono sfociate in un sequestro conservativo di 7,8 milioni di euro firmato dalla Commissione tributaria di Pordenone. Nel mirino ci...