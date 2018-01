CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Più che la pioggia o le polveri sottili a spegnere i falò epifanici, i tradizionali panevin o brusavecia o piroea-paroea che si dir si voglia Nordest, è la burocrazia. Già, perché a sentire chi li organizza, servono più carte bollate e moduli da compilare che legna da bruciare. Motivi di sicurezza, giro di vite delle prefetture, norme antiterrorismo e ultima, ma non per importanza, la questione ambientale, stanno facendo fare percorsi burocratici tortuosi per i volontari che vorrebbero solo vedere il fuoco ardere e...