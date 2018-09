CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Nominato il 9 agosto, sollevato dall'incarico il 10 settembre. È durata un mese l'esperienza di Pasquale Aversa alla guida del comune di Gioia Tauro in veste di commissario. Anzi, di fatto non è mai cominciata. L'ex vice prefetto di Padova, al centro di una scottante inchiesta sulla gestione dei migranti, un mese fa era stato trasferito nel Comune calabrese sciolto per mafia. La nomina, proposta dal ministero dell'Interno e sancita con un decreto del Presidente della Repubblica, aveva immediatamente fatto discutere rimbalzando...