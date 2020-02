IL CASO

PADOVA Lo sciopero è stato scongiurato, ma i vigili padovani daranno comunque un segnale forte nella giornata più importante. Domani mattina, mentre in città arriverà il Presidente della Repubblica per rendere omaggio a Padova Capitale Europea del Volontariato, molti di loro saranno in assemblea per discutere di una vertenza che va avanti da oltre un anno. Al tavolo di ieri in prefettura, infatti, non è stato trovato l'accordo sulla rivoluzione dei turni proposta dal sindaco e dal comandante. «Fumata grigio scuro» dicono i rappresentanti sindacali, che assieme a molti colleghi si asterranno dal lavoro dalle 9.30 alle 12.30. «È un nostro diritto - dicono -. Arriva il Presidente della Repubblica? Ci saranno le altre forze dell'ordine».

IL PROGRAMMA

La cerimonia di inaugurazione inizierà alle 9 al padiglione 8 della Fiera. Sergio Mattarella è atteso per le 10.30. Incontrerà le autorità, farà un discorso sull'importanza del volontariato e visiterà alcuni-luoghi simbolo della città. L'itinerario prevede il Palazzo della Ragione con il Salone, la Cappella degli Scrovegni e altri luoghi dell'Urbs Picta, sito candidato a patrimonio Unesco. Il calendario di iniziative a sfondo benefico è lunghissimo e durerà fino a dicembre. Ma nella giornata inaugurale i protagonisti saranno anche gli assenti. Nell'aula magna del liceo Modigliani domani sono attesi un centinaio di vigili. Prima e dopo l'assemblea lavoreranno regolarmente.

LA PROPOSTA

Il tema è ormai noto. Il Corpo della Polizia locale attualmente comprende 250 vigili che lavorano 5 giorni su 7. Il comandante Lorenzo Fontolan propone di tornare a lavorare sei giorni settimanali, come accadeva fino al 2016 prima della riorganizzazione varata dall'ex sindaco Bitonci. Ora Fontolan preme forte su un tasto: «Mentre dal lunedì al venerdì sono in strada 150 agenti, al sabato ce ne sono 70 e alla domenica 50. Per una città turistica non va bene, in tutti gli altri capoluoghi veneti si lavora sei giorni su sette».

La nuova proposta del comandante prevede sei giorni lavorativi per sei ore al giorno, portando ogni agente ad avere sempre una domenica lavorativa al mese a cui seguirebbero due giorni attaccati a casa in uno dei due weekend successivi.

LA TRATTATIVA

Al tavolo di ieri, però, i sindacati hanno fatto le barricate: «Abbiamo già rivoluzionato le nostre abitudini tre anni fa, non siamo pedine». Dalle Rsu arriva una controproposta: «Si continua a lavorare 5 giorni su 7 per 6 ore e 45 al giorno. Quei 15 minuti in meno rispetto alle 7 ore attuali consentirebbero di andare a formare un monte-ore che porterebbe gli agenti a lavorare per due o tre sabati al mese. Con la nostra proposta si arriverebbe a 110 agenti il sabato, con quella del Comune il numero sarebbe maggiore di poco». I sindacati insistono: «Abbiamo chiesto di fare almeno questa sperimentazione per un periodo che va dai tre ai sei mesi. Speriamo ci sia buon senso e si possa trovare una soluzione».

Il prefetto Franceschelli ha chiesto al Comune di rifletterci, invitando al tempo stesso ai vigili di annullare l'assemblea. La linea dell'amministrazione però è chiara: «Sui sei giorni lavorativi non si discute, per il resto siamo pronti a introdurre molti miglioramenti». Sono due le carte giocate dal sindaco Giordani: uno slittamento dei nuovi turni che scatterebbero solo in estate (evitando scombussolamenti alle famiglie con figli a scuola) e un miglior trattamento economico previdenziale. «Nell'arco di un'intera carriera lavorativa - spiega il Comune - si giungerebbe a maturare un contributo ulteriore al momento della pensione che va dai 15 ai 20 mila euro pro capite». I sindacati però non vogliono cedere. Nuovo incontro, decisivo, il 12 febbraio.

