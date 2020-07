IL CASO

PADOVA Le bordate lanciate dagli scienziati di fama mondiale contro i vertici dell'Istituto veneto di medicina molecolare? «Inopportune e inappropriate». È frattura totale al Vimm di Padova. Non è bastata la revoca della nomina a direttore scientifico del luminare Pier Paolo Pandolfi, ora il comitato internazionale chiede un passo indietro al presidente Francesco Pagano ma da Padova rispondono picche e chiudono ogni porta: si va avanti così.

I membri del comitato scientifico accusano Pagano di non aver condiviso con loro la nomina di Pandolfi, celebre oncologo appena travolto dallo scandalo delle molestie ai danni di una ricercatrice di Harvard, e criticano un modello di gestione troppo influenzato dalla politica. Ad alzare la voce è stato Wolfgang Baumeister, biofisico tedesco di fama mondiale e presidente del comitato scientifico internazionale. Il direttore del Planck Institute alle porte di Monaco di Baviera è stato lapidario: «Francesco Pagano si dimetta o accetti lo status di presidente emerito». La reazione dei vertici del Vimm non si è fatta attendere, dimostrando che dopo lo scandalo-Pandolfi la guerra è ancora aperta. «Il Consiglio di amministrazione della Fondazione dichiara la direzione del Vimm -, ha preso atto e accettato con effetto immediato le dimissioni di tutti i membri dello Scientific advisory board e del professor Luca Scorrano da Direttore Scientifico del Vimm, i cui mandati erano peraltro in scadenza. La Fondazione ritiene inopportune ed inappropriate le dichiarazioni rilasciate da alcuni esponenti del board internazionale in merito alla governance della Fondazione, e questo sia dal punto di vista formale (essendo decaduto l'incarico dell'organo) che dal punto di vista sostanziale».

LE DIMISSIONI

Il comitato ha il compito di vigilare sull'attività del Vimm, è composto da 12 nomi stranieri di altissimo profilo, tra cui l'israeliano Aaron Ciechanover, Nobel per la chimica. Lo scorso 25 giugno il gruppo ha presentato in massa le proprie dimissioni, dichiarandosi contrario alla nomina di Pandolfi e mettendo nero su bianco «la necessità di evitare uno scandalo». A ruota, lo scorso 27 giugno, ha deciso di dimettersi anche il direttore scientifico Scorrano. «Sono estremamente rattristato e amareggiato per lo sviluppo degli eventi ha detto in quell'occasione Scorrano -. Io ho servito e continuo a servire le istituzioni, l'università e il Vimm, nella speranza e con la convinzione che questi due pilastri della nostra città continuino a lavorare in sinergia per il meglio della scienza. Il comitato scientifico internazionale è composto da esperti di fama mondiale che non sono influenzabili da nessuno e agiscono in piena autonomia e coscienza».

Da un lato c'è Scorrano, nella squadra del Vimm da più di sei anni e il comitato scientifico internazionale, ente fondamentale per attestare la qualità della ricerca dell'Istituto. Dall'altro c'è la direzione del Vimm, che li invita elegantemente a tacere.

L'OBIETTIVO

«Si precisa che, in base allo statuto della Fondazione stessa, lo Scientifc advisory board esercita un ruolo di consulenza e di valutazione della qualità dell'attività di ricerca, e come tale non ha alcuna competenza sulla gestione dell'Istituto dichiarano i vertici di via Orus -. La Fondazione intende ora concentrarsi sull'attività futura a partire dalla nomina del nuovo direttore scientifico, che verrà reso noto nei prossimi giorni e sugli importanti progetti di ricerca che l'hanno vista protagonista negli scorsi mesi, a partire dalla ricerca condotta sull'utilizzo di farmaci per il trattamento del tumore prostatico per individuare una possibile cura per il Covid-19».

Elisa Fais

