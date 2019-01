CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO PADOVA «Le amiche mi prendono in giro: quando mi siedo a tavola con loro, mi dicono che non vogliono stare vicino ad una signora dopata». La dottoressa Licursi tiene in mano le sue amate carte, sfoglia il calendario dei prossimi impegni e intanto ci scherza su. «La squalifica è finita, finalmente si torna a giocare. Ho perso otto mesi e mi è costata ottomila euro, ma una situazione così assurda va affrontata con il sorriso».Anna Licursi, 55 anni, nata a Campobasso ma padovana fin dai tempi dell'università, è da quindici anni...