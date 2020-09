IL CASO

PADOVA L'antico detto, riadattato in chiave politica, dice che «tutto vale in amore, in guerra e in campagna elettorale». Anche girare un video suggerendo esplicitamente ai propri elettori un voto disgiunto. «Proprio non ce la fai a non votare Zaia? Mettete la crocetta su di lui, ma la preferenza datela a me». L'invito arriva da Stefano Artuso, giovane candidato del Pd padovano (segretario della sezione di Rubano) e scuote pesantemente un partito già in imbarazzo per una lettera simile inviata pochi giorni prima agli elettori da parte del segretario di un circolo vicentino. «L'invito a votare un candidato diverso da Lorenzoni è inaccettabile» tuona il segretario regionale Dem Alessandro Bisato, rendendo pubblica la frattura con il candidato scelto pochi mesi fa. Un candidato grande protagonista di questa campagna elettorale, dall'attivismo sfrenato sui social ai maxi-manifesti in città.

IL FILMATO

Il caso esplode di prima mattina, quando nelle chat di mezzo Partito Democratico compare un video elettorale del trentatreenne Artuso, avvocato con la passione per i motori, pilota ferrarista che su martedì raccontava: «Un anno fa arrivava in Sicilia la mia prima vittoria del campionato italiano velocità montagna. Adesso la determinazione e la voglia sono le stesse: corriamo verso il voto di domenica». Determinazione e voglia di guadagnare più voti possibili, però, gli hanno messo contro gran parte del partito.

«Se vuoi votarmi hai due modi - dichiara Artuso in piazza delle Erbe - Il primo è barrare il simbolo del Pd e scrivere Artuso. In questo modo darai il voto a me e al candidato presidente Arturo Lorenzoni. Se proprio non ce la fai a votare Zaia ricorda la possibilità del voto disgiunto. Vota Pd e scrivi Stefano Artuso e poi traccia una X sul nome di Luca Zaia. In questo modo darai il voto a me e, come candidato presidente, a Luca Zaia. Grazie per il tuo aiuto».

LA REAZIONE

C'è l'indicazione per un possibile voto disgiunto, certo. Ma c'è anche quel Zaia pronunciato tre volte in trenta secondi. «Non è tollerabile che un candidato consigliere del Partito democratico dia indicazioni di voto diverse rispetto al candidato presidente - sbotta Bisato -. Quel candidato si chiama Lorenzoni, punto. Per quanto legittime, le aspirazioni personali non possono e non devono prevaricare i valori». Un altro candidato padovano, Pietro Bean, l'altro ieri era stato netto: «Voto disgiunto per Zaia? Di questi astrusi meccanismi non voglio saperne nulla».

LA REPLICA

Artuso chiarisce così le sue parole: «Le polemiche sono surreali: il candidato è Arturo Lorenzoni, che in questa campagna elettorale ho appoggiato con tutte le mie forze. Ho amici e colleghi che sono già convinti per il voto disgiunto, gli ho spiegato come fare e mi impegnerò comunque fino all'ultimo per convincerli a votare Lorenzoni. La destra becera e priva di contenuti ha strumentalizzato un video ad uso strettamente privato. Molte persone mi hanno chiesto le modalità del voto disgiunto e il video è stato pensato per questo. Ho spiegato come si può votare senza incorrere in errore, garantendo la validità del voto alla lista a cui appartengo e in cui credo. Il resto è pura speculazione. Il disgiunto - insiste - è una modalità di voto legittima e prevista dalla legge: ciò non toglie che il mio impegno fino all'ultimo minuto di campagna elettorale è e sarà quello di spingere tutte e tutti a votare Arturo Lorenzoni».

GLI ALTRI CASI

Pochi giorni fa a provocare fibrillazione era stata una lettera del circolo di Nove-Cartigliano, inviata ai partecipanti alle primarie nel Vicentino, che ricordava la possibilità del voto disgiunto indicando la priorità: dare la preferenza all'aspirante consigliera Chiara Luisetto. Imbarazzo, intanto, anche nel Movimento5 Stelle dove il consigliere comunale padovano Giacomo Cusumano in tv ha invitato gli elettori del centrodestra a votare il leghista Alain Luciani: «Lo conosco, è bravo». Ora si difende e prende le distanze: «La stima che provo nei confronti di Luciani è legata all'impegno e alla serietà con cui affronta i temi del territorio. Per i contenuti siamo molto distanti. Io avevo già parlato abbondantemente a sostegno del nostro candidato Borile». Oggi sarà l'ultimo giorno di una campagna elettorale che si è accesa improvvisamente negli ultimi giorni. Anche e soprattutto per le competizioni interne.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA