IL CASO PADOVA È la mattina del 4 aprile di quest'anno, sei giorni dopo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA È la mattina del 4 aprile di quest'anno, sei giorni dopo i violenti scontri in piazza tra centri sociali e forze dell'ordine. La polizia fa irruzione nella vecchia mensa universitaria Marzolo e sgombera i ragazzi che la occupavano da quasi dieci anni. Sei mesi dopo i militanti del Centro popolare (sociale) Gramigna annunciano pubblicamente il loro ritorno in uno spazio universitario di Padova. Questa volta non per una nuova occupazione ma per un'assemblea che fa comunque discutere. L'appuntamento è per le 19 di oggi nell'aula...