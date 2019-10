IL CASO PADOVA «Dal 2014 abbiamo fornito ospitalità a oltre diecimila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA «Dal 2014 abbiamo fornito ospitalità a oltre diecimila richiedenti protezione internazionale». La cooperativa padovana Edeco snocciola il dato in bella mostra sul proprio sito internet e intanto continua a macinare appalti su appalti. L'ultimo vinto è quello aggiudicato a fine agosto dalla prefettura di Gorizia per gestire a Gradisca il Cpr, centro di permanenza per il rimpatrio chiuso nel 2013 e pronto ad essere riaperto. Inchieste, processi e polemiche non fermano dunque la coop più strutturata e più discussa del Veneto,...