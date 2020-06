IL CASO

PADOVA Da un lato ci sono i vertici dell'Istituto veneto di medicina molecolare, considerato uno dei fiori all'occhiello di Padova, che confermano la volontà di affidare il ruolo di direttore scientifico a Pier Paolo Pandolfi. Dall'altro c'è il mondo universitario, che condanna la scelta e chiede un confronto con i ricercatori e il comitato scientifico internazionale. Non ha tregua la bufera scoppiata all'interno del Vimm, a seguito delle accuse di molestie sessuali cadute su Pandolfi, uno dei più grandi genetisti e oncologi al mondo, chiamato a Padova per prendere le redini dei laboratori d'eccellenza biomedica. Lo scienziato ha ammesso di aver inviato alcune e-mail considerate «inappropriate» ad una sua sottoposta del gruppo di ricerca ad Harvard. Pandolfi si sarebbe dimesso dal ruolo di direttore del Beth Israel Deaconess Cancer Center, pronto per tornare in Italia a settembre. Il fatto non è andato giù al comitato scientifico internazionale che ha il compito di vigilare sull'operato del Vimm.

DURA REAZIONE

I membri hanno dato le dimissioni di massa e a ruota li ha seguiti il direttore scientifico dell'Istituto, Luca Scorrano. «Non cambio la mia posizione dichiara Francesco Pagano, presidente della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata e fondatore del Vimm -. Abbiamo scelto di far venire qui uno dei più grandi ricercatori del mondo». La decisione ora passa al Cda. Dura la reazione del biologo molecolare di fama mondiale Luca Scorrano, da sei anni direttore scientifico dell'istituto. «Ho mandato una email di dimissioni alla presidenza conferma Scorrano -. Sono estremamente rattristato per lo sviluppo degli eventi. Io ho servito e continuo a servire le istituzioni, l'Università e il Vimm, nella speranza e con la convinzione che questi due pilastri della nostra città continuino a lavorare in sinergia per il meglio della scienza. Ho il cuore pieno di amarezza. Nel momento in cui tutti i ricercatori del Vimm decideranno di esprimersi, lo farò anche io. Il comitato scientifico internazionale è composto da esperti di fama mondiale che non sono influenzabili da nessuno e agiscono in piena autonomia e coscienza. Mi auguro che questa situazione si risolva con una rinnovata fiducia tra ricercatori, ateneo e Fondazione per il meglio dell'istituto».

I DIRITTI

Il terremoto ha raggiunto anche l'università di Padova, facendo tremare il Bo. «È bene che la direzione si confronti con i capigruppo di ricerca interni e con il comitato di ricerca internazionale afferma il rettore Rosario Rizzuto -. Il Vimm è un luogo felice per la scienza proprio perché vive di un accordo tra le parti, l'università è uno degli attori. Una voce che era nell'aria da tempo, adesso è un dato di fatto: non vogliamo essere giustizialisti, ma lo valuteremo. I diritti donne sono un valore forte e irrinunciabile nel nostro ateneo e nella nostra società. L'idea che in Italia ci sia una sensibilità inferiore rispetto agli Stati Uniti è sbagliata. Fatta questa doverosa premessa, è necessario anche dire che la chiamata di Pier Paolo Pandolfi a direttore del Vimm ha un valore scientifico indiscutibile». Pandolfi è quarto nella classifica Top Italian Scientists (Tis), un censimento dei ricercatori di maggior impatto, oltre ad aver ricevuto oltre 30 premi internazionali. «Il Vimm in 20 anni ha percorso una strada di successo e il vero capitale è rappresentato gli scienziati aggiunge Rizzuto -. Il direttore scientifico può essere considerato come un direttore d'orchestra, per questo motivo è bene che si avvii un confronto». Altro punto di vista arriva dall'immunologa Antonella Viola, direttore scientifico dell'Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova: «Ci sono regole precise che vietano di fare molestie di qualunque genere ai dipendenti, sono cose serie perché il dipendente non è libero di scegliere. Una ricercatrice, spesso precaria, che vede il proprio capo manifestare attenzioni sessuali e amorose va nel panico perché non è libera di mandarlo a quel paese. A me è capitato ed è bruttissimo, è una violenza incredibile. Ciò che sta accadendo è un pessimo esempio per la scienza di Padova».

Elisa Fais

