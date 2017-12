CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO PADOVA «Cerchiamo 70 dipendenti e siamo pronti ad assumere, ma non li troviamo». L'azienda Antonio Carraro di Campodarsego ha lanciato un appello il cui eco è risuonato forte in tutto il Nordest. «Mi stanno chiamando tutti - conferma Liliana Carraro, responsabile delle relazioni esterne per questa impresa dell'Alta Padovana esperta nella produzione di trattori compatti per agricoltura specializzata - Noi non vogliamo farci pubblicità. Vogliamo semplicemente espanderci».L'appello della Carraro è solo l'ultimo di una lunga serie,...