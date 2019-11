CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMOGLIANO Il caso è già esploso in Regione e quest'anno ha coinvolto pure Matteo Salvini. Una storia che si ripete ogni anno e che ora riguarda la scuola Marco Polo di Zerman, frazione di Mogliano Veneto in provincia di Treviso. La dirigente scolastica avrebbe deciso di non allestire il presepe in forma di rispetto degli studenti di altre religioni. «È davvero assurdo, andrò di persona a visitare questa scuola» ha tuonato Salvini rimbalzando la notizia sulla sua homepage. Anche in Regione ha sollevato un vespaio la notizia...