IL CASO

MESTRE (VENEZIA) Anche le grandi navi di Costa Crociere, dopo quelle di Msc, ripartiranno con i loro viaggi nel Mediterraneo ma non da Venezia. Trieste e Genova saranno le loro basi almeno per settembre, poi si vedrà, lasciando oltre 5 mila persone con altrettante famiglie, in laguna, agli stremi delle forze perché gli ammortizzatori sociali stanno finendo e non sanno come combinare pranzo con cena.

A Venezia, come al solito, la città si è spaccata a metà. Da un lato i comitati ambientalisti dei No Grandi Navi esultano: «L'avevamo promesso e così sarà. Nessuna nave in laguna entrerà per tutta la stagione!» definendo una «straordinaria vittoria» il fatto che anche Costa Crociere abbia scelto altri scali per ripartire dopo il prolungato lockdown, e hanno addirittura organizzato una festa per dopodomani all'isola di San Giorgio contro i condomini galleggianti davanti a San Marco.

I DUE FRONTI

Sull'altro fronte ci sono gli operatori e i lavoratori portuali, che non sono solo i 5 mila delle crociere ma gli oltre 21 mila che operano anche negli scali commerciali di Marghera e Chioggia che già sono stati abbandonati da navi portacontainer a causa dei fondali interrati dei canali che i Governi degli ultimi anni hanno bloccato: «Non è il momento di gridare all'esodo delle navi da crociera perché, in realtà, proprio in queste ore sono in corso valutazioni congiunte e confronti serrati con enti e istituzioni, proprio per pervenire a un ritorno responsabile in Laguna» afferma Alessandro Santi, coordinatore della Venezia Port Community che riunisce tutti gli operatori, dai portabagagli sino ai terminalisti e agli spedizionieri: «Sta accadendo quel che avvenne già dopo il 12 novembre scorso, quando l'acqua alta eccezionale mise Venezia in ginocchio e le compagnie, per senso di responsabilità, decisero di portare le loro navi a Trieste. Oggi, in attesa di chiarimenti definitivi sulle misure di sicurezza e sulle banchine cui attraccare in laguna, hanno deciso ancora una volta responsabilmente di rimandare le crociere veneziane. Senso di responsabilità che dovrebbe essere preso ad esempio da ambientalisti e quant'altri urlano vittoria o sconfitta».

Guardando i numeri e il comportamento delle compagnie, in effetti, non viene voglia di far festa: Msc, la compagnia fondata dal napoletano Diego Aponte e da qualche anno a capitale interamente svizzero, fa parte dei grandi gruppi mondiali che movimentano milioni di viaggiatori l'anno, e ha sospeso gli scali in laguna fino al 2021, salvo contrordini per poter riprendere a toccare Venezia già ad ottobre; Costa, compagnia italiana che appartiene al Gruppo anglo statunitense Carnival Corporation e controlla pure la tedesca Aida Cruises e, come Msc, muove grandi masse di turisti, ha appena confermato che le sue prime crociere partiranno il 6 settembre da Trieste e da Genova, e le navi Deliziosa e Diadema non passeranno per Venezia. A queste bisogna aggiungere Royal Caribbean, la compagnia delle navi più piccole ma per crociere super lusso con gente che dorme negli alberghi a 4 o 5 stelle e che spende una fortuna nei negozi della città dove approdano le navi: già a giugno aveva deciso di abbandonare Venezia con la sua Rhapsody of the Seas, almeno per tutta la stagione 2021, spostandola a Ravenna, a causa delle incertezze sulla gestione delle crociere in laguna.

In questo panorama piuttosto buio, Costa ha, però, lasciato aperto uno spiraglio per la laguna affermando che «per consentire la progressiva implementazione dei nuovi protocolli a bordo e a terra, la compagnia è inoltre costretta a prolungare fino al 30 settembre 2020 la pausa per tutte le altre sue crociere».

IL PROGETTO

La sospensione fino al 30 settembre di tutte le crociere tranne quelle delle due navi in partenza da Trieste e da Genova fa pensare, appunto, a quel che ha detto il portavoce della Comunità portuale veneziana, e non a caso Alessandro Santi spiega che il progetto è quello di «allungare la stagione crocieristica per tutte le compagnie, da settembre fino a dicembre. Anche perché ai Caraibi quest'anno le navi da crociera non andranno a causa del Covid e quindi stiamo lavorando al riposizionamento di navi del Mediterraneo. Certo c'è il problema grosso come una montagna di uno Stato che per otto anni non ha mai pensato di dare una risposta sulle modalità di entrata in laguna e quindi al post Covid si sovrappone il solito problema mai risolto dai Governi che si sono succeduti. Alcune compagnie, in definitiva, stanno valutando di riposizionare le loro navi a Venezia ma solo se verranno accolte in maniera responsabile dalla città».

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

