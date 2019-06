IL CASO JESOLO (VENEZIA) C'è chi ha usato l'ironia auspicando di festeggiare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOJESOLO (VENEZIA) C'è chi ha usato l'ironia auspicando di festeggiare per ferragosto la fine dei cantieri. La maggior parte degli ospiti però ha reagito diversamente. Alcuni hanno protestato. Altri hanno interrotto bruscamente le loro vacanze oppure hanno disdetto la prenotazione. Per non parlare delle comitive che, una volta rientrate nei paesi di origine, si sono rifiutate di pagare il soggiorno avanzando anche delle cause di risarcimento per presunti danni ambientali. Cantieri aperti sulla spiaggia, scoppiano le proteste....