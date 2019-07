CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOJESOLO Pentiti? Figuriamoci. Orgogliosi, semmai, di aver pestato i bagnini, di averli coperti di pugni e schiaffi, mandandoli infine in ospedale. Un'impresa di cui vantarsi, altro che vergognarsi, tanto da registrare un video con il telefonino per esaltare la spedizione punitiva. Eccola, la baby gang che domenica 30 giugno ha seminato il terrore in un tratto dell'arenile di Jesolo. Eccoli i minorenni violenti e sbruffoni che ai bagnini feriti si rivolgono così: «Sei in ospedale adesso eh?». E ancora: «Ciao ciao bagnini... non...