LOZZO DI CADORE (BELLUNO) Nella penombra della chiesa di Lozzo, don Osvaldo Belli prega in attesa di celebrare la messa della domenica. Attorno pochi fedeli. Arrivano alla spicciolata, mentre la potenza mistica del suono dell'organo conferisce solennità ai troppi banchi vuoti rivolti al Cristo. La crisi di vocazioni e di fede non tocca solo la Chiesa, ma a Lóe (nome ladino) anche la società civile. Nessuno, tra le 1296 anime censite a fine 2019, ha voluto candidarsi per guidare il Comune, che resta in mano al commissario prefettizio, Andrea Celsi, insediatosi nel maggio 2019 dopo che l'unica lista presentatasi non raggiunse quel dannato quorum diventato il tormentone dei piccoli Comuni con tanti iscritti all'Aire (Anagrafe italiana residenti all'estero).

«Sono amareggiato - esordisce don Osvaldo interrompendo il preparatorio esercizio spirituale prima della celebrazione, per commentare la carenza di vocazioni politiche -. Chi si era presentato alle precedenti elezioni è stato bruciato dal mancato raggiungimento del quorum. Che senso avrebbe avuto ripresentarsi! Questo è un brutto segno per la comunità».

Il reverendo, colpito da questo vuoto civile, recita quasi un mea culpa: «Mi sento quasi in colpa per quello che è accaduto - afferma -, perché qui abbiamo un volontariato forte, ma non siamo stati in grado di prepararlo a questo servizio civile. Mi rendo anche conto tuttavia, che su un'amministrazione ricadono molte incombenze».

Don Osvaldo tocca involontariamente la ferita che ancora brucia a Lozzo e che al bar di Anna Doriguzzi e Claudio Vacca, proprio a ridosso della chiesa, viene ampiamente ricordata dall'ex sindaco Mario Da Pra (legislatura 1985-1990). Sorseggia un caffè con gli amici.

«Qui nessuno dimentica quando la Corte dei Conti condannò gli amministratori a risarcire all'Erario ben 90mila euro, di tasca loro s'intende, per la vicenda dell'ex caserma militare di Soracrepa a Pian dei Buoi. Senza contare le spese per gli avvocati».

Successe che il Comune, proprietario dell'immobile, nel 1991 concesse alla società privata che la prese in gestione con lo scopo di trasformarla in una struttura turistico-ricettiva, di porre l'ipoteca sull'edificio al fine di ottenere il mutuo dalla banca. Conclusione: la società fallì e l'ex caserma passò di mano. Il Comune corse ai ripari ricomprandola. L'idea di utilizzare quell'edificio era nobile, perché Pian dei Buoi è una tra le più spettacolari delle terrazze dolomitiche, ma l'epilogo fu infausto.

«Io sono uno di quei sette consiglieri che pagarono di persona - aggiunge Fiori Del Favero che dal bancone del bar intercetta l'argomento -. E non fu semplice. Non è certo un messaggio incoraggiante per chi ha voglia di amministrare».

Di forte presenza della magistratura, in tutte le sue articolazioni, amministrava, contabile e penale, aveva parlato anche l'ultimo sindaco Mario Manfreda: «Qui anche se cade una frana si va sempre a caccia di un responsabile. Per carità, è giusto indagare e fare chiarezza, ma questo mette paura. Troppe responsabilità. Senza contare la carenza di risorse e i ripetuti danni causati al territorio dal maltempo, dal disastro del 2016 a Vaia del 2018».

Ma non solo il fattore responsabilità incide sulla difficoltà di formare una lista. A Lozzo, sotto lo spettacolo delle Marmarole, c'è anche il fattore donna.

Fernando Zanella spiega che per chiudere la lista del 2019, con candidato sindaco Gianni Martagon, sua figlia fu costretta a sacrificarsi per garantire la quota rosa, diversamente non se ne sarebbe venuti a capo.

«Qui le donne non vogliono fare politica - spiega Zanella -. E questo è un problema per la norma sulle quote rosa. Però diciamo anche - prosegue calando velatamente un pesante scontro tra fazioni politiche opposte nella precedente tornata - che chi la volta scorsa non andò a votare per ripicca, facendo mancare il quorum, questa volta avrebbe dovuto avere il coraggio di candidarsi». Per Zanella era tempo che il commissariamento finisse, anche perché la presenza del commissario riservata al ricevimento del pubblico è di sole due ore la settimana, il martedì. Manca quel legame di idee, di visione d'insieme che solo una gestione politica, eletta dai cittadini, può dare. Ma per qualcuno il commissariamento è un dato positivo: «Meglio così - afferma Walter Montecchio mentre sulla porta di casa assapora i primi raggi del sole -, meno favoritismi e più equilibrio. Un sindaco, alla fine, deve sempre qualcosa a qualcuno. Il voto di scambio è una pratica che non muore».

Non è della stessa idea Anna Doriguzzi, che oltre a gestire il bar è anche la presidente della Biblioteca: «Non c'è più comunicazione diretta, manca il rapporto fiduciario, perché, in fondo, il commissario non ci conosce, fa il suo lavoro di tecnico, ma non c'è un'idea della comunità nel suo insieme. Per esempio, avevamo la sala Pellegrini dove organizzavamo tante cose, ora per molti eventi è diventata a pagamento. Mah, cosa vuole, magari le cose son cambiate anche per colpa del Covid». La Doriguzzi avrebbe voglia però di dire molte cose, ma in un piccolo paese è sempre meglio non esporsi troppo. E se magari fosse lei la prossima candidata? Anna sorride, ma per lei risponde il marito Claudio, barista che ascolta tanto e parla poco: «Beh, allora è finita con me».

