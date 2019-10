CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) Trambusto, curiosità, apprensione ieri mattina, nel centro di Cortina d'Ampezzo, per un cervo che prima ha scorrazzato fra le strade e le piazze, poi ha cercato di sfuggire al rumore del traffico e di un cantiere edile nascondendosi in un negozio di abbigliamento, che ha messo a soqquadro. Teatro della bizzarra incursione è stata la boutique di articoli vintage Strazza K in Largo delle Poste, a pochi passi da Corso Italia. Il cervo, un esemplare maschio adulto di 5-6 anni, per un peso complessivo stimato di...