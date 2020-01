IL CASO

CONEGLIANO Pollice verso dal Ministero allo svolgimento del referendum consultivo contro l'utilizzo di pesticidi nel territorio comunale di Conegliano. L'amministrazione comunale era stata da subito prudente sull'efficacia di una consultazione popolare così formulata tra le colline del prosecco e ha inviato a settembre al ministero dell'Interno un quesito sull'ammissibilità del referendum. Ora è arrivata la risposta dalla direzione centrale per le autonomie locali del Viminale. La neo direttrice Maria Tirone spiega che il quesito proposto dal comitato «non sembra ammissibile» per una serie di motivi. Il documento ricorda anzitutto la legislazione vigente, per esempio «il decreto legislativo 150/12 che demanda al ministero delle Politiche agricole e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, la promozione e l'incentivazione dell'applicazione delle tecniche di agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento della Comunità europea». La dirigente ministeriale osserva poi che «il regolamento limita la possibilità di richiedere l'indizione di referendum alle sole materie e non potrebbe essere diversamente di competenza comunale». Nel caso della consultazione contro l'utilizzo di pesticidi a Conegliano, secondo il Ministero, «il quesito referendario è volto a introdurre nella regolamentazione comunale un divieto assoluto nell'intero territorio comunale di impiego di prodotti chimici, compresi quelli il cui uso è autorizzato sulla base di disposizioni di legge, in una materia che non rientra nella competenza comunale essendo disciplinata da disposizioni normative comunitarie e da leggi statali o anche regionali per le rispettive competenze». Viene citato anche un precedente a sostegno di questa tesi: «la sentenza del Tar di Bolzano che ha annullato la deliberazione, che introduceva analoghi divieti, del consiglio dello stesso Comune (Malles ndr)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA