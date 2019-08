IL CASO CHIOGGIA (VENEZIA) «Escluso e umiliato. Così mi sono sentito.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOCHIOGGIA (VENEZIA) «Escluso e umiliato. Così mi sono sentito. Non ci volevo credere quando il buttafuori mi ha risposto che aveva avuto ordini dall'alto di non fare entrare gli africani. Ho provato più volte a fargli vedere il documento, a dirgli che sono italiano, che la mia famiglia è di Adria. Ma niente. E quando ho telefonato a mia mamma pure lei era incredula tanto che mi ha quasi rimproverato. avrai capito male, su, vai a riparlargli e così ho fatto, Ma non è servito». A parlare, con un accento basso polesano, è Pietro...