IL CASOCASTELLO DI GODEGO (TREVISO) Una menzogna lunga due anni, trascorsi a fare finta di essere quello che non era, facendosi chiamare dottore e raccontando della specializzazione in medicina chirurgica quando invece la sua è una laurea in chimica. Dottore sì, ma non di quelli che possono curare i malati, cosa che invece avrebbe fatto fino a quando una frase lo ha tradito: Sono un medico ma non posso firmare il certificato di morte. A quel punto è finita la breve - ma, da quanto emerso dalle indagini della Procura di Treviso, anche...