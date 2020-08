IL CASO

CASTELFRANCO Percorrendo a ritroso la storia recente della cittadina castellana assai difficile sarà ritrovare un periodo di tensione paragonabile a quello che vi si vive in questi giorni. Il già febbrile clima della campagna elettorale è stato sconquassato ieri dalla notizia della positività al Covid di Sebastiano Sartoretto, candidato sindaco della lista di centrosinistra Castelfranco Merita. La notizia era trapelata venerdì e l'aveva confermata il sindaco uscente (nonché nuovamente candidato per la Lega) Stefano Marcon. Il primo cittadino aveva invitato l'avversario ad ammettere e a rispettare la quarantena, riportando le voci circolanti circa la sua presenza per le strade della città nonostante la consapevolezza del contagio. pronta e durissima la replica dell'interessato, con il prefetto di Treviso che ha invitato a moderare i toni e a rispettare la privacy in ambito sanitario. Marcon ha anche proposto di fermare le attività in presenza della campagna elettorale, scontrandosi però con lo sfavore degli altri candidati sindaco.

BOTTA E RISPOSTA

«Sartoretto è positivo, lo ammetta e resti in casa per il bene dei cittadini» aveva esordito Marcon. «Ho saputo della positività assistendo mia madre (che è invece negativa) all'ospedale. Da mercoledì non sono più uscito di casa se non venerdì, da solo e con la mia auto, per raggiungere una clinica e sottopormi a un altro tampone ha risposto Sartoretto . Usare le informazioni ottenute in quanto sindaco e rendere pubblici i dati sanitari è vergognoso. La scorrettezza politica, umana e culturale di Marcon è pari soltanto alla sua incapacità amministrativa e alla sua disperazione elettorale. Deve dimettersi o essere rimosso, intervenga il prefetto» ha aggiunto promettendo querele.

LE REAZIONI

Maria Rosaria Laganà, prefetto di Treviso, non ha voluto commentare la situazione ma ha evidenziato l'estrema riservatezza dei dati sanitari e auspicato correttezza e lealtà in campagna elettorale. Sul fatto è invece intervenuto Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Pd: «Zaia e la Lega hanno tagliato fuori i loro associati finiti nel polverone del bonus Covid. Ora faranno finta di nulla davanti a un fatto tanto grave e squallido?». Marcon, ieri aspramente criticato da più parti, ha ribadito che davanti alla salute dei cittadini un personaggio pubblico non può invocare la privacy. Ha anche ribadito di voler sospendere le attività in presenza, ma Maria Gomierato (civica Noi), Lorenzo Angelo Zurlo (Punto d'Incontro) e Cristian Bernardi (M5S, gli altri candidati, la ritengono una scelta non necessaria. «La squadra non è fatta solo dal candidato sindaco, ci sono i consiglieri che possono portarla avanti» hanno affermato.

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA