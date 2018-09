IL CASO BELLUNO Veneto bloccato dalla guerra in Ucraina. Il bellunese Flavio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Veneto bloccato dalla guerra in Ucraina. Il bellunese Flavio De Zorzi da due giorni si trova bloccato nella zona sud orientale del Paese nel bel mezzo del conflitto civile fra ucraini e ucraini filorussi che in questi giorni ha registrato un'escalation con l'uccisione in un attentato di Alexander Zakharchenko, leader dell'autoproclamata repubblica popolare di Donetsk, una delle aree separatiste del Donbass filo russo. Il ministro delle Finanze Alexander Timofeyev è rimasto ferito a causa dell'esplosione.Una situazione di...