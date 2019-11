IL CASO BELLUNO/PORDENONE Decidere di affrontare una delle vie più impegnative,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO/PORDENONE Decidere di affrontare una delle vie più impegnative, con diversi tratti esposti, a fronte di previsioni meteo da inverno. Un'impresa impossibile anche per due alpinisti esperti come i fidanzati partiti da Padova, che nella notte tra venerdì e sabato sono rimasti bloccati a 2600 metri, sulle Dolomiti, in Cima dei Preti, fra le province di Pordenone e Belluno. Per il loro salvataggio sulla Via dei Triestini (tra i comuni di Perarolo, nel Bellunese e il friulano Cimolais) è stato necessario l'intervento di un vero e...