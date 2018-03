IL CASO BELLUNO In bocca al lupo... crepi il lupo. Sono in molti a dirlo, ultimamente.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO In bocca al lupo... crepi il lupo. Sono in molti a dirlo, ultimamente. Perché il lupo, da presenza sporadica e di passaggio, ha messo su casa a Nordest, e soprattutto nel Bellunese. Lo sanno bene gli allevatori che si vedono portar via parte del bestiame da un nemico che fino a qualche anno fa di fatto non esisteva; e che devono fare i conti anche con proteste vibranti da parte di gruppi animalisti. Per ogni crepi il lupo, difatti, si ergono centinaia di scudi a difesa del grande carnivoro. La realtà è che il lupo, che da...