IL CASO BELLUNO Da cartacce e lattine di birra nascoste sotto al pino mugo fino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO Da cartacce e lattine di birra nascoste sotto al pino mugo fino ai diciotto materassini da mare abbandonati sulle sponde del laghetto del Sorapiss e recuperati dai gestori del rifugio a fine stagione. Il turismo in quota vive un crescendo di episodi che vanno dal ridicolo al becero, dal volgare all' insolente. «Ad aprire la diga sono stati i social network, per cui arrivano nei posti più belli delle Dolomiti delle persone che non sanno neppure bene dove sono». Apre le braccia Marcella Morandini, direttrice della Fondazione...