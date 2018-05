CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) Sul ponte di Bassano questa volta non si daran la mano. Finisce a carte bollate il rapporto tra il municipio e la ditta incaricata dell'atteso restauro del gioiello palladiano. Dopo un anno di scontro sul progetto e sui lavori, ieri è stato dato l'annuncio: chiuso definitivamente, in danno, il contratto tra il Comune e la Nico Vardanega Costruzioni Srl di Possagno, con annessa richiesta di risarcimento da parte dell'ente locale pari a 453mila euro, il massimo stabilito in proporzione al valore totale...