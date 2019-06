CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) Non sembra esserci pace per il Ponte degli Alpini, il simbolo delle penne nere italiane e della città di Bassano, da quattro anni al centro di vicissitudini in serie che hanno bloccato e rallentato più volte il grande restauro (il più importante da quando l'opera fu innalzata tra il 1946 e il 1948 dopo i bombardamenti), la cui conclusione è prevista entro la fine del 2020. Nella notte tra martedì e mercoledì l'incendio di una trave di sostegno in legno ha creato paura e apprensione tra i residenti e...