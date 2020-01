IL CASO

ALBIGNASEGO (PADOVA) «Prima di essere un cristiano e un prete sono un uomo e cittadino. Chi subisce un'aggressione ha il diritto di reagire. In quei frangenti il protagonista non è Gesù, ma il terrore». Con queste frasi don Marino Ruggero, 54enne padovano, esordiva come relatore la scorsa primavera a un convegno sulla legittima difesa. Parole che potrebbero aver avuto un peso nemmeno troppo leggero sulla scelta del vescovo Claudio Cipolla, che gli ha chiesto di rassegnare le dimissioni. Da lunedì don Marino non sarà più il parroco di San Lorenzo, una delle parrocchie di Albignasego, il secondo Comune più popoloso della provincia euganea.

L'ANNUNCIO

Don Ruggero vi era arrivato nell'autunno 2017 raccogliendo l'eredità lunga 27 anni di don Carlo Daniele, ma il suo mandato è andato incontro a una brusca battuta d'arresto. Brusca ma non inaspettata, poiché il sacerdote in passato ha già fatto parlare di sé per il suo carattere schietto ed estroso, che in più occasioni lo ha portato a prendere posizioni decisamente poco ortodosse. La decisione è arrivata pochi giorni fa, lo stesso sacerdote l'ha resa nota sulla sua pagina Facebook («Cari amici, le dimissioni le ho date liberamente in accordo con il mio vescovo») e in parrocchia si è scatenato il toto-scommesse sul reale motivo dell'allontanamento. Quel che manca ad oggi è però una spiegazione del motivo, oltre a doverosi chiarimenti sul futuro di don Ruggero. In paese i più propendono per una serie di pressioni fatte arrivare fino all'orecchio del vescovo. L'arrivo di don Marino ha certamente scombussolato la precedente vita della parrocchia. Una verve che ha fatto presa su tanti fedeli, ma che avrebbe anche scontentato alcuni di loro. Questi si sarebbero ritirati, ma non senza cercare di farla pagare allo scomodo sacerdote.

LO SCOMPIGLIO

Una lunga serie di sgambetti, che lo scorso luglio aveva portato scompiglio quando sul conto del prelato si erano diffuse dicerie molto poco lusinghiere. La Curia lo aveva invitato a tenere un basso profilo e le dimissioni erano state scansate per un soffio, ma qualcuno avrebbe continuato a soffiare sul fuoco. Gli exploit di don Marino avrebbero fatto il resto, mettendo non poco in imbarazzo il vescovo Cipolla e le sue schiere. Clamoroso fu il discorso del parroco a favore della legge sulla legittima difesa, al fianco di Franco Birolo, l'ex tabaccaio di Correzzola che uccise un ladro nel suo negozio, e il senatore leghista Andrea Ostellari, che ora commenta: «Il catechismo della Chiesa dice testualmente che chi difende la propria vita non si rende colpevole di omicidio anche se è costretto a infliggere al suo aggressore un colpo mortale». E clamorose sono state pure alcune uscite sul bollettino parrocchiale, dall'articolo di marzo Caro ladro, io mi difendo fino a quello di maggio sul «problema dei Rom» che «non si risolve con belle prediche, ma con soluzioni concrete».

SOPRA LE RIGHE

Posizioni forti, sopra le righe. E sopra le righe è stata anche la reazione della famiglia Ruggero, che ha reso nota una lettera al vetriolo in cui ironicamente ringrazia i massimi esponenti della Curia per non averle mai concesso un incontro e soprattutto per non aver fornito alcuna spiegazione alla richiesta di dimissioni. Quello di don Marino è solo l'ultimo dei casi di sacerdoti che hanno fatto tribolare la Chiesa padovana. Il più eclatante fu quello di don Andrea Contin, che infiammò la già provata parrocchia di San Lazzaro con uno scandalo a luci rosse senza precedenti. Il suo predecessore don Paolo Spolaore era invece stato spretato a causa di un figlio scoperto nel 2006. Nel 2018 invece fu don Ulisse Zaggia, tuttora cappellano militare della polizia, a lasciare la parrocchia della Madonna Pellegrina per ritirarsi in quella del Torresino a causa dei troppi impegni.

Serena De Salvador

