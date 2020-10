IL CARROCCIO IN LAGUNA

VENEZIA Per la prima volta Venezia ha una presenza significativa di leghisti in giunta. Ben tre gli assessori, tra i quali il vicesindaco Andrea Tomaello, che è anche il commissario provinciale del Carroccio. Ad affiancare il rieletto sindaco Luigi Brugnaro ci saranno anche Silvana Tosi (Sicurezza urbana) e Sebastiano Costalonga (Commercio e attività produttive). Il resto della Giunta è a parte la nuova entrata della civica fucsia del sindaco, Laura Besio, è una conferma della precedente: Michele Zuin (Fi), Francesca Zaccariotto (Fdi), Paola Mar, Renato Boraso, Simone Venturini, Massimiliano De Martin (tutti della lista Brugnaro).

Se cinque anni fa la Lega aveva avuto di che ridire sull'accordo elettorale che poi non era stato onorato e aveva provocato molti mugugni, questa volta le cose sembrano andare d'amore e d'accordo, con un'amministrazione ancora saldamente nelle mani del sindaco ma con una forte connotazione di centrodestra.

IL DISCORSO

Frizzante, com'era prevedibile, il discorso di Brugnaro all'insediamento, che non ha perso l'occasione di lanciare strali al Governo per aver lasciato fuori la città da un ruolo decisionale nell'Agenzia che dovrà gestire la laguna e soprattutto il Mose.

«Hanno fatto un'Agenzia che decide se e quando aprire il Mose - ha detto - se e come utilizzare le acque della laguna senza sentire sindaco e presidente della Regione. Sapete cosa ha detto l'onorevole Martella? Che i soldi sono del Governo e fa quello che vuole. Ma i soldi sono dei cittadini, non del Governo. È lo stesso Martella che 5 anni fa aveva presentato un disegno di legge per dare i poteri sulle acque della laguna alla città metropolitana».

Ma non è finita: ne ha avuto per i ministri Paola De Micheli (Infrastrutture) e Sergio Costa (Ambiente) per le lungaggini che stanno bloccando il porto.

«Al Governo si stanno assumendo responsabilità gravissime. Il porto è chiuso e c'è gente che non lavora da febbraio. La soluzione per le crociere l'avevo indicata, ma evidentemente metteva in luce il sindaco e quindi Venezia è chiusa e le navi partono da Trieste».

Infine, uno strale anche per l'avversario alle elezioni, Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia.

«Mentre aprivamo scuole e mercati - ha concluso - qualcuno faceva qui campagna elettorale con i soldi del Governo facendo venire tutti i ministri. Ma i cittadini hanno capito». (m.f.)

