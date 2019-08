Il cardinale Parolin: «La cupidigia uccide l'amore, pace bene supremo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CIMA GRAPPA «La cupidigia uccide l'amore». Il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin è salito fino a Cima Grappa, nella tradizionale commemorazione dei caduti all'Ossario che raccoglie 23mila spoglie di militari del primo conflitto mondiale, «per riaffermare, nella memoria dei nostri caduti e del loro sacrificio, la nostra opzione decisiva per la pace, che non è un bene tra altri ma è il bene in cui si trovano tutti gli altri beni. Una ricchezza che siamo lontani dall'aver compreso e soprattutto attuato».«La cupidigia e il...