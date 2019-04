CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CALENDARIOVENEZIA L'anno scolastico 2019/2020 in Veneto inizierà mercoledì 11 settembre e terminerà sabato 6 giugno. Ad approvarlo è stata la Giunta regionale, in relazione alle scuole di ogni ordine e grado, sia statali che paritarie. Fanno eccezione quelle dell'infanzia, che apriranno le porte nello stesso giorno delle altre, ma proseguiranno le attività fino al 30 giugno.LE SOSPENSIONIOltre alle consuete festività, è prevista la sospensione obbligatoria delle lezioni il 2 novembre per il ponte di Ognissanti, dal 23 dicembre al 6...