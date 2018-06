IL BLITZ PER I SOCIAL VENEZIA Stavolta la bravata (o la cafonata) ha un che di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BLITZ PER I SOCIALVENEZIA Stavolta la bravata (o la cafonata) ha un che di professionale, una regia. Di più: c'è il sentore di quell'assurdo esibizionismo che alberga nella rete, dove sfidare i limiti diventa successo di contatti (e forse di soldi). Perché quel gruppo di ragazzotti americani che, con tanto di troupe al seguito, si tuffa dal ponte dell'hotel Danieli, non sono disperati qualsiasi. L'aria è quella di professionisti della rete, di Youtuber che sanno quello che fanno e quello che cercano: visibilità. E che non siano turisti...