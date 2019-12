CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOVENEZIA «Un macello, abbiamo dovuto sospendere la seduta del consiglio regionale, l'acqua alta è entrata fino in sala consiliare, mai vista una cosa del genere». Era la sera del 12 novembre e da Palazzo Ferro fini, dov'era in corso il consiglio regionale del Veneto per la sessione di bilancio, il leghista Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione e assessore, informava dello stop della seduta. I video girati dagli stessi consiglieri regionali mostravano l'ascensore di cristallo invaso dall'acqua, i divani di pelle nera che...