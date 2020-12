LA SEDUTA

VENEZIA Il rischio del contagio c'è, ma i soldi sono quelli che sono. In tempi di crisi anche economica, oltre che sanitaria, i vertici del Consiglio regionale hanno ritenuto che non sia proprio il caso di spendere «35.000 o forse anche 40.000 euro» per una seduta in presenza. Per questo l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa, guidato dal leghista Roberto Ciambetti, ha deciso che la sessione di bilancio non si sposterà più a Ca' Corner, ma rimarrà ancora a Palazzo Ferro Fini.

IL TRASLOCO

L'opzione del trasloco è stata tenuta in considerazione fino all'ultimo, dopo la serie di infezioni fra i consiglieri e i dipendenti, dato che la sede della Città Metropolitana di Venezia dispone di un'aula più capiente nel garantire il rispetto delle distanze. Tuttavia sopralluoghi e preventivi hanno evidenziato un conto relativamente salato, per assicurare la connessione di almeno un centinaio di postazioni (fra eletti e addetti) e la manutenzione dell'impianto audio. Perciò a partire dal 15 dicembre sarà confermata la modalità mista, con i politici distribuiti in diverse stanze e il voto telematico per tutti, benché questa modalità sia destinata a comportare un allungamento dei tempi su un tema complesso.

IN COMMISSIONE

Intanto ieri la manovra è stata approvata a maggioranza in commissione Agricoltura e ora tornerà in sede di Bilancio per il via libera all'approdo in aula. Scintille con l'opposizione per la mancata audizione dei portatori di interesse del settore primario. «Non è una passerella, ma costituisce lo spunto per analizzare in maniera specifica i temi che maggiormente interessano la categoria», ha protestato la vicepresidente verde Cristina Guarda. «Il calendario degli impegni è stato fitto, ma già a gennaio sentiremo questo mondo in relazione alle vicende legate ai consorzi agrari», ha assicurato il presidente leghista Marco Andreoli. (a.pe.)

