Il bilancio del Friuli Venezia Giulia passa con 28 sì e il M5s si astiene

LA NORMATRIESTE Per il presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga, la legge di Stabilità 2019, la prima della sua era, approvata ieri all'alba dopo lunga maratona è «riuscita a costruire le fondamenta per il futuro della nostra regione». Per il capogruppo del Pd, all'opposizione, «con questa Stabilità la Giunta Fedriga ha fallito il suo primo vero banco di prova dopo mesi di annunci e promesse». Neutro il M5S, che si è astenuto, lasciando alla maggioranza di Centrodestra i 28 «sì» i...