CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BANDOVENEZIA Presentata ieri a Palazzo Ferro Fini la seconda edizione del concorso Il Veneto per me - descrivo il territorio in cui vivo, promosso dal Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e il Consiglio d'Europa. Potranno partecipare tutte le scuole secondarie di secondo grado del Veneto, ma anche gli studenti di origini venete delle scuole italiane all'estero. La partecipazione prevede l'elaborazione e produzione di materiali in formato digitale con lo scopo di spiegare il Veneto ai turisti....