IL BANDO VENEZIA Era stata prevista per stamattina alle 11 l'apertura delle buste

IL BANDOVENEZIA Era stata prevista per stamattina alle 11 l'apertura delle buste per il maxi-appalto delle mense ospedaliere in Veneto. Invece non sembra esserci pace per la gara da 110 milioni promossa da Azienda Zero: dopo essere stato bocciato dal Consiglio di Stato e dall'Autorità nazionale anticorruzione, tanto da dover essere rifatto, ora il bando è nuovamente finito nel mirino dell'Anac, che alla vigilia della scadenza ha chiesto ulteriori chiarimenti sulla base di una segnalazione presentata da Dussmann Service, lo stesso gruppo che...