«Idrovia Padova-Venezia, lo Stato ci aiuti a finirla»

VENEZIA La grande incompiuta del Veneto? «Non ho dubbi che, prima o poi, verrà conclusa»: l'ha detto ieri Luca Zaia, a proposito dell'idrovia Padova-Venezia, commentando la notizia del Gazzettino sulla sentenza della Corte dei Conti, secondo cui nessun ente può essere obbligato né a ultimare né a completare l'opera. «Non abbiamo le risorse per finirla, questo è poco ma sicuro ha precisato il governatore sennò l'avremmo fatto. Però se c'è la volontà da parte del Governo di fare questo percorso, noi ci siamo. È vero che 512 milioni sono tanti, ma l'idrovia non avrebbe solo una funzione viabilistico-fluviale: avrebbe anche il grande vantaggio della messa in sicurezza e della tutela dalle avversità atmosferiche. Non a caso l'abbiamo inserita nel piano D'Alpaos». Per questo Zaia ha detto di confidare ancora nell'autonomia: «Ci darebbe più disponibilità di risorse, che potrebbero permetterci di affrontare questo tema, per esempio accendendo un mutuo. Inoltre potremmo coinvolgere altre realtà nazionali o internazionali, come la Banca europea degli investimenti». A questo proposito il presidente della Regione ha anche fatto il punto sulla trattativa con lo Stato sull'autonomia: «Abbiamo presentato la bozza del contratto d'intesa. Abbiamo capito che dopo la verifica di maggioranza, che avverrà a metà gennaio, la prima partita che il governo prenderà in mano sarà quella dell'autonomia. Staremo lì a vigilare affinché questo accada».

