I vitalizi passano al contributivo: tagli fino al 30%

VENEZIA La strada ormai è segnata: anche le pensioni degli ex consiglieri regionali del Veneto passeranno dal sistema retributivo a quello contributivo. «Avremo una diminuzione che oscillerà mediamente tra il 12 e il 17% rispetto a quanto oggi riconosciuto», annuncia il leghista Roberto Ciambetti (in foto), primo firmatario del progetto di legge presentato dall'ufficio di presidenza di Palazzo Ferro Fini e incardinato ieri in commissione Affari Istituzionali. Il tema dei vitalizi era stato seguito da Ciambetti a livello nazionale,...