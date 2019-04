CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I SOPRALLUOGHITREVISO «I tecnici di Avepa, che ho mobilitato fin da ieri sui territori colpiti dal maltempo, stanno continuando sopralluoghi analitici e puntuali sulle coltivazioni e i vigneti colpiti dalle grandinate». Lo comunica il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha ricevuto in queste ore dal direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, Fabrizio Stella, un primo report sull'esito dei sopralluoghi.L'area interessata riguarda soprattutto la pedemontana coneglianese, da Vidor a San Giovanni e Santo Stefano di...