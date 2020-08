I SOCCORSI

BELLUNO Lasciano l'amica stremata a 3mila metri e se ne tornano al rifugio. Cosa non succede in questo agosto particolarmente caliente per i soccorsi in montagna nel Bellunese con tanti escursionisti impreparati che salgono in vetta. Ma non solo, anche senza cuore come dimostra l'episodio accaduto in Val di Zoldo sabato sera.

Erano le 19.30 quando sei escursionisti ungheresi arrivati al rifugio Coldai hanno dato l'allarme per una loro connazionale vista l'ultima volta a 3mila metri sul monte Civetta. La cima è circa a 3200 metri e, a quanto pare, loro avevano fretta di arrivarci: così quando l'amica si è fermata per riposarsi non l'hanno aspettata. Il gruppo aveva completato l'impegnativa ferrata degli Alleghesi e, all'altezza di Punta Tissi, quando la quarantunenne stremata ha fatto una sosta, i compagni hanno proseguito fino alla vetta, scendendo al Torrani, ripartendo poi per il Coldai, dove lei non era però arrivata.

LE RICERCHE

Si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi con decine di uomini del Cnsas. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha quindi sorvolato la normale e il sentiero Tivan. Le squadre del Soccorso alpino della Val di Zoldo, partiti con 6 uomini diretti dal capostazione Gianni De Rocco, si sono distribuiti lungo i possibili percorsi intrapresi dall'escursionista. Hanno lavorato per quasi 2 ore. Sentite delle persone in rientro lungo gli itinerari principali dopo il temporale: tutte hanno risposto di non averla incrociata. Infine visto che la ricognizione dell'eliambulanza risultava negativa, i soccorritori si sono divisi sulle due valli che scendono verso Zoldo e sono arrivati fino sotto l'attacco, per poi continuare verso una terza possibile zona prioritaria. Fortunatamente verso le 21.20 è arrivata la notizia che la donna era stata accompagnata al rifugio Coldai da un escursionista vicentino che l'aveva trovata sul suo cammino. Lui non faceva parte della sua comitiva, non era nemmeno un suo connazionale, ma l'ha attesa e aiutata a tornare di sotto.

RAFFICA DI INTERVENTI

Ma sabato sera sulle Dolomiti Bellunesi c'erano 5 squadre di altrettante stazioni fuori in contemporanea per diversi allarmi, sotto la guida del capo provinciale Cnsas, Alex Barattin. Un altro allarme era scattato sulle montagne dell'Alpago: il padre di un ragazzo aveva infatti chiamato il 118 perché, dopo averlo accompagnato al rifugio Carota sul Dolada in partenza per una camminata di 7, 8 ore, non riusciva più a contattarlo. Anche in questo caso tutto è finito bene.

